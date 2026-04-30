NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Commercial Vehicle Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,911 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Papiere wären am 30.04.2026 162,65 USD wert, da der Schlussstand 4,18 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,65 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 145,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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