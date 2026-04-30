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NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commercial Vehicle Group Inc.
3,28 EUR -0,30 EUR -8,38%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Commercial Vehicle Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,911 Commercial Vehicle Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Commercial Vehicle Group-Papiere wären am 30.04.2026 162,65 USD wert, da der Schlussstand 4,18 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,65 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 145,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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29.08.2019Commercial Vehicle Group OutperformBarrington Research
27.08.2019Commercial Vehicle Group NeutralDougherty & Company LLC
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30.03.2017Commercial Vehicle Group BuySeaport Global Securities
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11.12.2018Commercial Vehicle Group BuySeaport Global Securities
30.03.2017Commercial Vehicle Group BuySeaport Global Securities
17.05.2016Commercial Vehicle Group BuySeaport Global Securities
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27.08.2019Commercial Vehicle Group NeutralDougherty & Company LLC
06.07.2016Commercial Vehicle Group NeutralSeaport Global Securities
11.04.2006Update Commercial Vehicle Group Inc.: NeutralJP Morgan
01.02.2006Update Commercial Vehicle Group Inc.: NeutralRobert W. Baird
01.02.2006Update Commercial Vehicle Group Inc.: NeutralRobert W. Baird
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