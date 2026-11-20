NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Commercial Vehicle Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag bei 1,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.451,613 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21.483,87 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 19.11.2026 auf 3,33 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 21.483,87 USD, was einer positiven Performance von 114,84 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Commercial Vehicle Group betrug jüngst 139,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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