Rentable Commercial Vehicle Group-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Commercial Vehicle Group -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag bei 1,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.451,613 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21.483,87 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 19.11.2026 auf 3,33 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 21.483,87 USD, was einer positiven Performance von 114,84 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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