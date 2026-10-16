NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment verlieren können.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 5,46 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,315 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 51,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,53 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Commercial Vehicle Group eine Börsenbewertung in Höhe von 113,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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