NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Am 06.11.2021 wurde das Commercial Vehicle Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,086 Commercial Vehicle Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,25 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Papiers am 05.11.2026 auf 3,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,75 Prozent eingebüßt.
Commercial Vehicle Group war somit zuletzt am Markt 138,53 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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