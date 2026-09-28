NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.217,295 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 9,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21.197,34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 111,97 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 205,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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