Lukrative Consumer Portfolio Services-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 23.11.2016 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Consumer Portfolio Services-Aktie an diesem Tag bei 4,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 210,526 Consumer Portfolio Services-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Consumer Portfolio Services-Papiere wären am 20.11.2026 1.861,05 USD wert, da der Schlussstand 8,84 USD betrug. Mit einer Performance von +86,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 191,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net