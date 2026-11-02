NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lohnende Consumer Portfolio Services-Anlage?

02.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.11.2025 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,40 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Consumer Portfolio Services-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,048 Consumer Portfolio Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Aktie auf 10,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.205,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,60 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services bezifferte sich zuletzt auf 222,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net