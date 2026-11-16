NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor 5 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Consumer Portfolio Services-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,574 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Aktie auf 9,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +10,30 Prozent.

Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 207,93 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net