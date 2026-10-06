NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Corcept Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Corcept Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,267 Corcept Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.863,05 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 05.10.2026 auf 122,03 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1.763,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 13,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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