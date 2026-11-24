NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Corcept Therapeutics-Investment verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,46 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,524 Corcept Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 2.949,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66,25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 194,97 Prozent angewachsen.
Corcept Therapeutics war somit zuletzt am Markt 7,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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