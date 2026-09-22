NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Corcept Therapeutics-Investition

22.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 31,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,606 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (113,76 USD), wäre das Investment nun 3.595,45 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.595,45 USD entspricht einer Performance von +259,54 Prozent.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net