NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 31,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,606 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (113,76 USD), wäre das Investment nun 3.595,45 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.595,45 USD entspricht einer Performance von +259,54 Prozent.
Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corcept Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corcept Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen