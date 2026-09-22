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Corcept Therapeutics-Investition

NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corcept Therapeutics Inc.
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Vor 3 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 31,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,606 Corcept Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (113,76 USD), wäre das Investment nun 3.595,45 USD wert. Die Steigerung von 1.000 USD zu 3.595,45 USD entspricht einer Performance von +259,54 Prozent.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Corcept Therapeutics Neutral B. Riley FBR
10.08.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.03.18 Corcept Therapeutics Buy B. Riley FBR, Inc.
31.08.17 Corcept Therapeutics Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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