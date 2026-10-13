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Lohnender Corcept Therapeutics-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corcept Therapeutics Inc.
107.70 EUR -0.65 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2025 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,53 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,980 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 121,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.694,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,43 Prozent gesteigert.

Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.02.19 Corcept Therapeutics Neutral B. Riley FBR
10.08.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Corcept Therapeutics Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.03.18 Corcept Therapeutics Buy B. Riley FBR, Inc.
31.08.17 Corcept Therapeutics Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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