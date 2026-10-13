NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor einem Jahr verdient

Lohnender Corcept Therapeutics-Einstieg?

13.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.10.2025 wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,53 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,980 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Aktie auf 121,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.694,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 69,43 Prozent gesteigert.

Corcept Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net