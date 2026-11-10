NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: Wäre eine Anlage in Corcept Therapeutics vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Corcept Therapeutics-Anlage

10.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75,49 USD. Bei einem Corcept Therapeutics-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132,468 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 75,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.938,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,62 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 7,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net