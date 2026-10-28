Profitable CRESUD-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

28.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 5 Jahren wurde die CRESUD-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die CRESUD-Aktie an diesem Tag 5,21 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 191,809 CRESUD-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.102,23 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 27.10.2026 auf 10,96 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 2.102,23 USD, was einer positiven Performance von 110,22 Prozent entspricht. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net