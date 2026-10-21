NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CRESUD von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in CRESUD gewesen.
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CRESUD-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CRESUD-Papier 7,72 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,960 CRESUD-Aktien im Depot. Die gehaltenen CRESUD-Anteile wären am 20.10.2026 144,50 USD wert, da der Schlussstand 11,15 USD betrug. Damit wäre die Investition 44,50 Prozent mehr wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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