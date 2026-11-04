NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CRESUD von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in CRESUD eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Die CRESUD-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,95 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 716,629 CRESUD-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 6.822,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,78 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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