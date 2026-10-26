DAX 25.480 +1,2%ESt50 6.129 +1,0%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,66 -0,8%Nas 26.282 +1,3%Bitcoin 71.802 +0,8%Euro 1,1182 -0,2%Öl 115,2 -1,3%Gold 4.024 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentabler Daktronics-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daktronics Inc.
18.20 EUR 1.00 EUR 5.81 %
Charts | News | Analysen

Das Daktronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,493 Daktronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 216,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +116,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Daktronics belief sich zuletzt auf 988,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Daktronics Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Daktronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daktronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.15 Daktronics Buy Needham & Company, LLC
23.08.12 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
25.11.10 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
27.08.08 Daktronics buy Needham & Company, LLC
15.08.07 Daktronics Downgrade Janco Partners

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.