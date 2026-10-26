NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daktronics von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Daktronics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das Daktronics-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,493 Daktronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 216,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +116,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Daktronics belief sich zuletzt auf 988,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daktronics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daktronics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen