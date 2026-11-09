NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investmentbeispiel

09.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Daktronics-Papier statt. Zum Handelsende stand die Daktronics-Aktie an diesem Tag bei 8,82 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.133,787 Daktronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22.006,80 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 06.11.2026 auf 19,41 USD belief. Damit wäre die Investition 120,07 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Daktronics zuletzt 935,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net