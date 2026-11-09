DAX 26.226 +1,6%ESt50 6.286 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.139 +2,3%Bitcoin 66.911 -0,3%Euro 1,1196 +0,5%Öl 94,4 -4,0%Gold 4.117 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Wert Daktronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Daktronics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Daktronics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daktronics Inc.
17.20 EUR 0.10 EUR 0.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Daktronics-Papier statt. Zum Handelsende stand die Daktronics-Aktie an diesem Tag bei 8,82 USD. Bei einem Daktronics-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.133,787 Daktronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 22.006,80 USD, da sich der Wert eines Daktronics-Papiers am 06.11.2026 auf 19,41 USD belief. Damit wäre die Investition 120,07 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Daktronics zuletzt 935,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Daktronics Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Daktronics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daktronics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.15 Daktronics Buy Needham & Company, LLC
23.08.12 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
25.11.10 Daktronics buy Dougherty & Company LLC
27.08.08 Daktronics buy Needham & Company, LLC
15.08.07 Daktronics Downgrade Janco Partners

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.