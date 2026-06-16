NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren gekostet

DENTSPLY SIRONA-Performance

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 39,73 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,170 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 263,03 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 16.06.2026 auf 10,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,70 Prozent.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net