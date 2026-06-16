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DENTSPLY SIRONA-Performance

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 3 Jahren gekostet

17.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
8,79 EUR 0,04 EUR 0,50%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 39,73 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25,170 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 263,03 USD, da sich der Wert eines DENTSPLY SIRONA-Papiers am 16.06.2026 auf 10,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -73,70 Prozent.

Der Börsenwert von DENTSPLY SIRONA belief sich zuletzt auf 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Übrigens: DENTSPLY SIRONA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc

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09.07.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
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06.05.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
04.03.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2019DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
08.08.2018DENTSPLY SIRONA BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.05.2018DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
05.03.2018DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
08.12.2017DENTSPLY SIRONA BuyDeutsche Bank AG
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09.07.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
30.05.2019DENTSPLY SIRONA Peer PerformWolfe Research
06.05.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
04.03.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
09.08.2018DENTSPLY SIRONA Mkt PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2012DENTSPLY International sellUBS AG
14.09.2007Dentsply verkaufenGeldbrief

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