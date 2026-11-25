DENTSPLY SIRONA-Performance im Blick

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,017 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,58 USD, da sich der Wert einer DENTSPLY SIRONA-Aktie am 24.11.2026 auf 9,38 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 15,42 Prozent vermindert.

Insgesamt war DENTSPLY SIRONA zuletzt 1,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net