DENTSPLY SIRONA-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

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Am 03.06.2016 wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 159,617 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 1.569,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,83 USD belief. Mit einer Performance von -84,31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt. Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 2,00 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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