DAX24.768 -1,4%Est506.055 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -2,4%Nas26.979 -0,4%Bitcoin57.382 ±-0,0%Euro1,1600 -0,3%Öl97,19 +1,3%Gold4.448 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology Stocks in Action USA: Intel, GameStop, Marvell Technology
Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht Lufthansa-Aktie tiefer: Ufo schlägt Alarm - Personalengpass im Sommer droht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DENTSPLY SIRONA-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein DENTSPLY SIRONA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

03.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
8,69 EUR 0,36 EUR 4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 03.06.2016 wurden DENTSPLY SIRONA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 62,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 159,617 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 1.569,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,83 USD belief. Mit einer Performance von -84,31 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war DENTSPLY SIRONA jüngst 2,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: DENTSPLY SIRONA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc

DatumRatingAnalyst
09.07.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
30.05.2019DENTSPLY SIRONA Peer PerformWolfe Research
06.05.2019DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
06.05.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
04.03.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2019DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
08.08.2018DENTSPLY SIRONA BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.05.2018DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
05.03.2018DENTSPLY SIRONA OutperformBarrington Research
08.12.2017DENTSPLY SIRONA BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
30.05.2019DENTSPLY SIRONA Peer PerformWolfe Research
06.05.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
04.03.2019DENTSPLY SIRONA NeutralH.C. Wainwright & Co.
09.08.2018DENTSPLY SIRONA Mkt PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
22.10.2012DENTSPLY International sellUBS AG
14.09.2007Dentsply verkaufenGeldbrief

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DENTSPLY SIRONA Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen