NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DENTSPLY SIRONA von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in DENTSPLY SIRONA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
DENTSPLY SIRONA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60,496 DENTSPLY SIRONA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.07.2026 737,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,26 Prozent abgenommen.
Der DENTSPLY SIRONA-Wert an der Börse wurde auf 2,47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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DENTSPLY SIRONA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DENTSPLY SIRONA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.19
|DENTSPLY SIRONA Neutral
|H.C. Wainwright & Co.
|30.05.19
|DENTSPLY SIRONA Peer Perform
|Wolfe Research
|06.05.19
|DENTSPLY SIRONA Outperform
|Barrington Research
|06.05.19
|DENTSPLY SIRONA Neutral
|H.C. Wainwright & Co.
|04.03.19
|DENTSPLY SIRONA Neutral
|H.C. Wainwright & Co.