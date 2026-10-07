NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

07.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren DENTSPLY SIRONA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32,48 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 307,882 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.623,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 73,77 Prozent eingebüßt.

Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net