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NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren DENTSPLY SIRONA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DENTSPLY SIRONA Inc
7.38 EUR -0.38 EUR -4.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32,48 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 307,882 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.623,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 73,77 Prozent eingebüßt.

Alle DENTSPLY SIRONA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DENTSPLY SIRONA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.07.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
30.05.19 DENTSPLY SIRONA Peer Perform Wolfe Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Outperform Barrington Research
06.05.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.
04.03.19 DENTSPLY SIRONA Neutral H.C. Wainwright & Co.

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