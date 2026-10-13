NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

13.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der DexCom -Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,125 DexCom-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (85,92 USD), wäre das Investment nun 1.127,71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,77 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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