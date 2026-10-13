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Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DexCom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DexCom-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DexCom Inc.
76.80 EUR -0.20 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der DexCom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,125 DexCom-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (85,92 USD), wäre das Investment nun 1.127,71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,77 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DexCom betrug jüngst 31,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.08.18 DexCom Buy Canaccord Adams
03.05.18 DexCom Buy Canaccord Adams
23.03.18 DexCom Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
28.09.17 DexCom Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
15.09.17 DexCom Equal Weight Barclays Capital

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