Profitabler DexCom-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DexCom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in DexCom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Die DexCom-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die DexCom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,507 DexCom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 86,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,95 Prozent gesteigert. Am Markt war DexCom jüngst 32,84 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net