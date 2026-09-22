NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DexCom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades DexCom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 142,61 USD. Bei einem DexCom-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,012 DexCom-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 625,29 USD, da sich der Wert eines DexCom-Anteils am 21.09.2026 auf 89,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,47 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 33,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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