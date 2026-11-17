NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel Verlust hätte eine DexCom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in DexCom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Am 17.11.2021 wurde das DexCom-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der DexCom-Anteile betrug an diesem Tag 162,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,614 DexCom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DexCom-Papiers auf 81,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,12 USD wert. Mit einer Performance von -49,88 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
DexCom war somit zuletzt am Markt 31,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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