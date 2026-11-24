Lukrative Donegal Group B-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Donegal Group B-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,34 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,963 Donegal Group B-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (34,15 USD), wäre das Investment nun 2.559,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 156,00 Prozent vermehrt.

Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net