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Lukrative Donegal Group B-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Donegal Group B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Donegal Group Inc. (A)
18.19 USD -0.05 USD -0.27 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Donegal Group B-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Donegal Group B-Papier an diesem Tag bei 16,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Donegal Group B-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,116 Donegal Group B-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 17,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,97 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,97 Prozent.

Donegal Group B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 640,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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