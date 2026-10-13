NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr verdient

Donegal Group B-Anlage im Blick

13.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Donegal Group B-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 13.10.2025 wurde das Donegal Group B-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,10 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,225 Donegal Group B-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 17,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.150,33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,03 Prozent angewachsen.

Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 669,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net