NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXP Enterprises-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DXP Enterprises-Aktien gewesen.
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Das DXP Enterprises-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,31 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 115,861 DXP Enterprises-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17.710,58 USD, da sich der Wert einer DXP Enterprises-Aktie am 18.11.2026 auf 152,86 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,11 Prozent angewachsen.
DXP Enterprises wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,34 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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