NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der DXP Enterprises-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,152 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers auf 148,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +366,69 Prozent.
DXP Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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