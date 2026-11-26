DXP Enterprises-Performance im Blick

Anleger, die vor Jahren in DXP Enterprises-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der DXP Enterprises-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,152 DXP Enterprises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers auf 148,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +366,69 Prozent.

DXP Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net