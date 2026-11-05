NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DXP Enterprises-Aktien verdienen können.
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Heute vor 5 Jahren wurde die DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die DXP Enterprises-Aktie bei 35,33 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die DXP Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 2,830 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DXP Enterprises-Aktien wären am 04.11.2026 448,29 USD wert, da der Schlussstand 158,38 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 348,29 Prozent gesteigert.
Der DXP Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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