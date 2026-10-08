NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen DXP Enterprises-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DXP Enterprises-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,48 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die DXP Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 317,662 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DXP Enterprises-Aktie auf 179,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 57.131,51 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 471,32 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte DXP Enterprises einen Börsenwert von 2,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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