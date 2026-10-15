NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentables DXP Enterprises-Investment?

15.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen DXP Enterprises-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DXP Enterprises -Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die DXP Enterprises-Aktie letztlich bei 28,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,460 DXP Enterprises-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 616,99 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 14.10.2026 auf 178,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 516,99 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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