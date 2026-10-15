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Rentables DXP Enterprises-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in DXP Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DXP Enterprises-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DXP Enterprises Inc.
157.00 EUR -4.70 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DXP Enterprises-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die DXP Enterprises-Aktie letztlich bei 28,90 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,460 DXP Enterprises-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 616,99 USD, da sich der Wert eines DXP Enterprises-Anteils am 14.10.2026 auf 178,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 516,99 Prozent angezogen.

Der Marktwert von DXP Enterprises betrug jüngst 2,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.10.14 DXP Enterprises Mkt Perform William Blair

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