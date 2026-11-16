NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit East West Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die East West Bancorp-Anteile bei 45,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,911 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 131,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.874,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 187,49 Prozent.
East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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