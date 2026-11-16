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NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in East West Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
East West Bancorp Inc.
117.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit East West Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die East West Bancorp-Anteile bei 45,64 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,911 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 131,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.874,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 187,49 Prozent.

East West Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.08.19 East West Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
05.10.18 East West Bancorp Outperform BMO Capital Markets
02.01.18 East West Bancorp Overweight Barclays Capital
14.07.17 East West Bancorp Hold Deutsche Bank AG
07.07.17 East West Bancorp Market Perform BMO Capital Markets

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