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Dividenden-Auszahlung

NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich East West Bancorp-Anleger freuen

19.05.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert East West Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich East West Bancorp-Anleger freuen | finanzen.net

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die East West Bancorp-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
East West Bancorp Inc.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp am 18.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,40 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die East West Bancorp-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent aufgestockt. Somit zahlt East West Bancorp insgesamt 334,04 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 8,29 Prozent gestiegen.

East West Bancorp-Stockdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der East West Bancorp-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 121,05 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet die East West Bancorp-Aktie eine Dividendenrendite von 2,14 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,30 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der East West Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ 27,34 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 29,59 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel East West Bancorp

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 3,20 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,64 Prozent anziehen.

East West Bancorp-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens East West Bancorp steht aktuell bei 16,305 Mrd. USD. Dividenden-Aktie East West Bancorp verfügt über ein KGV von aktuell 11,80. Im Jahr 2025 erzielte East West Bancorp einen Umsatz von 4,603 Mrd.USD sowie ein EPS von 9,52 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

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