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Dividendenanpassung

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Erie Indemnity Aktionären eine Freude

22.04.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Erie Indemnity Aktionären eine Freude | finanzen.net

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erie Indemnity Co.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 5,56 USD beschlossen. Damit wurde die Erie Indemnity-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,13 Prozent aufgestockt. 254,28 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,06 Prozent.

Erie Indemnity- Dividendenrenditeanpassung

Der Erie Indemnity-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 253,85 USD in den Feierabend. Erie Indemnity weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,94 Prozent auf. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,26 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Erie Indemnity-Aktienkurs via NASDAQ 37,37 Prozent verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -36,89 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Erie Indemnity

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 5,85 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,30 Prozent steigern.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Erie Indemnity

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Erie Indemnity beträgt aktuell 11,794 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Erie Indemnity verfügt über ein KGV von aktuell 27,00. Der Umsatz von Erie Indemnity belief sich in 2025 auf 4,068 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 10,69 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

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