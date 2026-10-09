NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative ESCO Technologies-Anlage?

09.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 207,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,483 ESCO Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,70 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 08.10.2026 auf 254,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,70 Prozent zugenommen.

Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net