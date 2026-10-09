NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 207,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,483 ESCO Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,70 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 08.10.2026 auf 254,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,70 Prozent zugenommen.
Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ESCO Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ESCO Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen