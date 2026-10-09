DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.363 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrative ESCO Technologies-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ESCO Technologies Inc.
224.00 EUR -2.00 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 207,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,483 ESCO Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,70 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 08.10.2026 auf 254,06 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,70 Prozent zugenommen.

Der ESCO Technologies-Wert an der Börse wurde auf 7,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle ESCO Technologies Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Werbung - ESCO Technologies-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Werbung

ESCO Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ESCO Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.11.17 ESCO Technologies Buy Needham & Company, LLC
13.07.15 ESCO Technologies Buy BB&T Capital Markets
10.10.12 ESCO Technologies hold Needham & Company, LLC
08.02.12 ESCO Technologies buy Needham & Company, LLC
12.01.12 ESCO Technologies neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.