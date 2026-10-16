NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 103,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,677 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 252,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.445,04 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 144,50 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete ESCO Technologies eine Marktkapitalisierung von 7,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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