NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: Die Expedia-Dividende im Detail
Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Expedia-Dividendenausschüttung aus.
Werte in diesem Artikel
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Expedia am 17.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,60 USD vereinbart. Insgesamt wurde entschieden 200,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen.
Aktie mit Dividendenrendite
Der Expedia-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 239,47 USD aus dem NASDAQ-Handel. Der Expedia-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,56 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,00 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Kurs von Expedia via NASDAQ 46,98 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 47,32 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Expedia
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1,43 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,60 Prozent steigen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Expedia
Expedia ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 29,113 Mrd. USD. Expedia verfügt über ein KGV von aktuell 28,89. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Expedia einen Umsatz von 14,733 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 9,81 USD.
Redaktion finanzen.net
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