NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expedia-Investment gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das Expedia-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169,98 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,830 Expedia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 270,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.891,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,92 Prozent angezogen.
Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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