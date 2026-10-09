NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentable Expedia-Investition?

09.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expedia-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Expedia-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169,98 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,830 Expedia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Expedia-Papiers auf 270,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.891,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,92 Prozent angezogen.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net