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Rentables Expedia-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Expedia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
240.95 EUR -4.00 EUR -1.63 %
Charts | News | Analysen

Expedia-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Expedia-Papier bei 182,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Expedia-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,549 Expedia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,57 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 05.11.2026 auf 272,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49,57 Prozent.

Expedia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Expedia Buy Standpoint Research
21.05.19 Expedia Hold Needham & Company, LLC
08.02.19 Expedia Buy Needham & Company, LLC
08.02.19 Expedia Market Perform Telsey Advisory Group
29.11.18 Expedia Market Perform Telsey Advisory Group

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