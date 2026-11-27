NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Expedia-Papier bei 135,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Expedia-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,736 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 241,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,53 USD wert. Mit einer Performance von +77,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Expedia jüngst 28,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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