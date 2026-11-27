Profitabler Expedia-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Expedia -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Expedia-Papier bei 135,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Expedia-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,736 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 241,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177,53 USD wert. Mit einer Performance von +77,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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