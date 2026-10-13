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NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in EZCORP eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EZCORP Inc.
29.32 EUR 0.44 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EZCORP-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18,97 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die EZCORP-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,271 EZCORP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 172,06 USD, da sich der Wert einer EZCORP-Aktie am 12.10.2026 auf 32,64 USD belief. Damit wäre die Investition 72,06 Prozent mehr wert.

Der EZCORP-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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12.04.19 EZCORP Buy B. Riley FBR
08.11.12 EZCORP buy Nomura
28.08.09 EZCORP kaufen Fuchsbriefe
02.02.09 EZCORP chancenreiches Investment Wirtschaftswoche
11.08.08 EZCORP chancenreich Wirtschaftswoche

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