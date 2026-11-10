NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen EZCORP-Einstiegs gewesen.
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Am 10.11.2025 wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des EZCORP-Papiers betrug an diesem Tag 17,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 56,054 EZCORP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 29,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.658,07 USD wert. Mit einer Performance von +65,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für EZCORP eine Börsenbewertung in Höhe von 1,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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