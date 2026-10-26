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NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren First Community Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
First Community Bancorp
49.28 USD 0.74 USD 1.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit First Community Bancorp-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,89 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 43,687 First Community Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.120,58 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 23.10.2026 auf 48,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,06 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 916,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.02.07 Update First Community Bancorp: Market Perform Friedman, Billings Ramsey & Co

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