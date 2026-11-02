NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

First Community Bancorp-Investment im Blick

02.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.11.2025 wurden First Community Bancorp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,34 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 309,215 First Community Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 46,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.514,53 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 45,15 Prozent.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 889,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net