NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem First Community Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Langfristige Anlage

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen First Community Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden First Community Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 30,70 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das First Community Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 325,733 First Community Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 15.420,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,20 Prozent angewachsen.

First Community Bancorp wurde am Markt mit 892,74 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net