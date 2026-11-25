NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FreightCar America-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FreightCar America-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FreightCar America-Aktie 2,41 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FreightCar America-Aktie investiert, befänden sich nun 41,494 FreightCar America-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 189,21 USD, da sich der Wert eines FreightCar America-Anteils am 24.11.2026 auf 4,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,21 Prozent.
Der FreightCar America-Wert an der Börse wurde auf 148,26 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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